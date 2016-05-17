Вот сколько секса у вас должно быть в зависимости от вашего возраста

Вначале отношений, когда страсть льется через край, количество секса зашкаливает, но, спустя годы, занятия любовью становятся редким и обыденным делом. Сколько же точно мы должны заниматься сексом, в зависимости от возраста?

По данным Института Кинси, люди в возрасте 18-29 лет занимаются сексом в среднем 112 раз в год, 30-39 лет — в среднем 86 раз в год, 40-49 лет — в среднем 69 раз в год. 13% супружеских пар занимаются сексом несколько раз в год, 45% — несколько раз в месяц, 34% — два-три раза в неделю и 7% — 4 и более раз в неделю.

На основании этих данных, интернет-издание Yourtango провело собственное исследование среди семейных людей с детьми, в котором участвовали больше мужчины, чем женщины. Издание попросило ответить их на 3 вопроса:

Сколько секса сделает вас счастливым?

Сколько секса вас удовлетворит?

На какое минимальное количество секса вы согласны?

И вот, что ответили большинство людей:

от 3 до 5 раз в неделю

один раз в неделю

один раз в месяц

Кроме того, издание опросило людей на предмет того, сколько, сколько секса для них достаточно, и вот что они сказали:

«Когда вам достаточно секса, вы это знаете. Так же, как оргазм, здесь нет никаких сомнений. Вы удовлетворены, и ваша чаша наполнена. Божественный секс ‒ секс, который затрагивает все тело».

«Деньги и секс похожи. Если у вас есть что-то из этого списка, вы можете получить все, что вы хотите. Если у вас ни того, ни другого, вы ничего не получите. Еще одно сходство между деньгами и сексом состоит в том, что вам нужно столько, сколько будет достаточно, но через несколько дней вы можете захотеть намного больше».

«Секс похож на приливы и отливы на протяжении многих лет, и, если все удовлетворены, то все хорошо. Если секса не было продолжительное время, мы говорим об этом, и как правило, во всем виновато взаимное чувство усталости».

«Сколько нам его нужно? С тех пор, как мой муж ходит по дому обнаженный, намного больше!»

«Бывает ли его достаточно?».