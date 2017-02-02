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Максим Аверин представит в Таллинне продолжение спектакля «Всё начинается с любви»

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Максим Аверин, один из тех артистов, кто ведет за собой зрителя, всегда находя в нем искреннего слушателя и собеседника, 24 сентября на сцене Центра русской культуры представит свой новый спектакль «Всё начинается с любви. Продолжение…»

Это не концерт, не творческая встреча, это именно моноспектакль, полноценное театральное действо, продуманная и искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии, прозы, сопровождающаяся мастерской световой и звуковой партитурой. Это спектакль, в котором актер остается один на один с публикой и открывает свою душу в этом диалоге.

В программе спектакля «Всё начинается с любви. Продолжение…» — стихи и проза Д. Самойлова, А. Вертинского, Б. Пастернака, В. Маяковского, Р. Рождественского и В. Высоцкого, отрывки из спектаклей, песни советских и российских композиторов, видеоряд из кинофильмов, живое общение с залом. Спектакль «Все начинается с любви. Продолжение…» расширяет представление зрителей о возможностях и таланте Максима Аверина, дополнившего программу ранее не исполнявшимися произведениями, новыми песнями.

Он может быть «колоритным мерзавцем» и трогательным «хорошим парнем», брутальным мачо и тихим мечтателем с нежным сердцем. Диапазон его актерского мастерства – полная октава и он может сыграть все! Несмотря на относительную молодость, «трудовой стаж» актера насчитывает больше 30 лет, ведь первую роль Максим сыграл шестилетним мальчиком, в фильме «Похождения графа Невзорова». В девять лет Аверин уже играл в Театре миниатюр, в спектакле «Бранденбургские ворота», а параллельно обучался актерскому мастерству в театральной студии при Доме кино. При таком старте выбор дальнейшей жизненной стези был предопределен: Театральный институт имени Бориса Щукина, театр Вахтангова и «Сатирикон».

Среди ролей – серьезные и комедийные, мелодраматические и суровые образы в боевиках, все сыграны невероятно пронзительно, берут за душу. Кроме того — участие в шоу, съемки в клипах, рекламных роликах, вокал саундтреков к фильмам и даже озвучка команд в компьютерных играх. Все это требует от актера не только природного таланта, но и высокопрофессиональной выучки, гибкости и пластичности. Максим – лауреат многочисленных театральных премий и кинематографических наград, на простое перечисление которых может уйти полстраницы.

Чем отличается творческий вечер от моноспектакля, а работа в кино от игры в театре? Любой профессионал назовет вам с десяток причин, но есть тот, что объединяет все эти жанры: Максим Аверин. Талантливый актер умеет перевоплощаться в любых предлагаемых обстоятельствах и эстонскому зрителю посчастливилось наблюдать за этим во время таллиннских гастролей Максима Аверина в моноспектакле «Всё начинается с любви…», прошедших дважды с аншлагами несколько лет назад. Не пропустите продолжение этого завораживающего действа. Билеты уже в продаже во всех кассах Piletilevi.

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