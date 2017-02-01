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Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор в Сети

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Ксения Собчак нестандартно поздравила мужа Максима Виторгана с годовщиной свадьбы. Скандально известная ведущая опубликовала фотографию, на которой запечатлена крепко держащейся за ягодицу супруга, передает Дни.ру.

Ксения Собчак из тех женщин, которые даже к банальным поздравлениям с годовщиной свадьбы подходят с фантазией. Ведущая решительно отказалась от сладеньких слов и обыкновенных подарков, зато решила добавить "перчика" и буквально возбудила пользователей Интернета, опубликовав фотографию весьма интимного характера.

На снимке, сделанном явно в теплое время года, Ксения и Максим запечатлены стоящими в обнимку. Причем Виторган позирует спиной, а о наличии Собчак свидетельствуют лишь ноги в балетках, которые видны из-за актера. Вся соль фотографии в том, что Ксения любовно придерживает супруга за ягодицу, а Максим ее по-отечески приобнимает.

"4 года назад я стала официально счастливым человеком. Спасибо мой самый чудесный человек на свете! И за сегодня, и за все другие дни..!" – подписала фотографию ведущая. Снимок произвел фурор среди многочисленных подписчиков.

Причем реакция комментаторов оказалась противоречивой. Пока одни умилялись пойманному кадру. другие возмущались откровенностью кадра. "Поздравляю. Вы классные", "Крутая пара! Поздравляю!!!", "Ой, ну супер! Такое фото, отличный муж!", "Эмоции на фото зашкаливают! Поздравляю!", "Ой какое милое фото..мммм.. Счастья вам! Вы хорошая пара!", "Я иногда поражаюсь таким фото, Алсу тоже не менее счастлива, но никогда не позволит себе такие ляпы", "Все хорошо, но не надо выкладывать такие фото личные, вы же не Бузова", – так звучали отзывы некоторых подписчиков.

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган поженились 1 февраля 2013 года. Событие стало полной неожиданностью не только для широкой общественности, но и для многих друзей телеведущей и актера. А 18 ноября 2016 года Ксения подарила Максиму сына. супруги назвали мальчика Платоном.

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