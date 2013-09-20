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День будет непростым! Читайте гороскоп на сегодня, второе февраля

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Узнай свой гороскоп на сегодня, 2 февраля 2017 года: ты будешь получать удовольствие от своих хобби и встреч с друзьями, пишет Tochka.

Овен

Это день для неспешного движения вперед, для обдумывания потенциальной стратегии, для планирования будущего. Используй день, кроме работы, для приятных занятий, прогулок, с минимумом связей, контактов и звонков. При этом тщательно проверяй поступающую к тебе информацию и известия. Не стоит верить на слово сослуживцам или интернету. Потом твоя доверчивость может обернуться сбоями в работе.

Телец

Сегодня лучше заниматься интересными делами, такими, где стимулируется твое познание, тяга к новизне. Около обеда на работе назреет суета и аврал – постарайся упредить, если не предотвратить это. Во второй половине дня ты почувствуешь существенную усталость от общения за весь день – слишком много было контактов и перемещений. Постарайся провести остаток дня в тишине и покое.

Близнецы

В этот день лучше заняться командировками, поездками. Полезны и важны встречи с людьми, знакомства, диалоги и круглые столы. Менять обстановку и окружение сегодня очень полезно и правильно. Но стоит тщательно фильтровать все, что говорят, и что ты прочитаешь. Во второй половине дня и ближе к вечеру ты будешь получать удовольствие от своих хобби и встреч с друзьями.

Рак

Сложно будет сконцентрироваться и поэтому стоит повременить с делами, требующими особого внимания к мелочам и скрупулезности. Не лучший это день для занятия наукой и исследованиями. Также сегодня не стоит отправляться в дальнюю дорогу – что с увеселительной, что с рабочей целью. Вечером твои домашние будут просить у тебя помощи или совета. Постарайся не отказать и грамотно во всем разобраться.

Лев

Будешь заниматься всякой "мелочовкой". И тебе трудно будет сосредоточиться на чем-то одном и существенном – текущие и мелкие дела будут разрывать тебя в разные стороны. Во время обеда ты можешь получить какие-то новости о важном для тебя деле или человеке. И они будут держать тебя в напряжении оставшееся время дня. Не стоит переживать и нервничать.

Дева

Почти весь день тебя будут отвлекать проблемы и хлопоты родственников. Тебе нужно будет определиться с приоритетами на сегодня. При этом будет путаница и "непонятки" в деловой документации. Старайся ничего не подписывать. После работы постарайся прогуливаться подольше и избавь себя от утомительного и "нагружающего" общения с близкими.

Весы

Вопросы, требующие твоей сообразительности и смекалки, будут решаться тобой в два счета. Ты будешь "на коне"! Также постарайся сегодня не нарушать своих обещаний и своих слов – люди ждут обещанного и надеются. Что бы ни случилось – постарайся выслушать представителя другой стороны, своего оппонента. 

Скорпион

Отложи на завтра-послезавтра важные дела, которые при плохом качестве их выполнения могут быть просто-напросто "запороты". Сегодня также не стоит вступать в споры и дебаты с кем-нибудь – научись если не принимать чужую точку зрения, то хотя бы понимать. Вечером постарайся побольше быть на свежем воздухе.

Стрелец

Сегодня оставь много времени для приятного общения, важных, но интересных переговоров. Финансовые дела, переговоры, сделки лучше перенести на вторую половину дня. Старайся не зацикливаться на мелочах и проблемах – "все пройдет, пройдет и это". 

Козерог

Сегодня не стоит заниматься важными и дорогими покупками. Купленные сегодня вещи окажутся ненужными и будут пылиться на полках и вешалках. Держи себя в позитивном и оптимистичном русле – окружающие присматриваются к тебе и равняются на тебя. Вечер проведи вдвоем со своей половинкой – кино, театр, просто прогулка.

Водолей

Ожидается масса общения, знакомств, разговоров и переписки. Будет велико желание узнать что-то новое, чему-то научиться, вырасти. В первую очередь это будет касаться дел профессиональных. И не стоит сегодня заниматься финансовыми вопросами, делать важные покупки для работы или офиса. Велика вероятность путаницы и непонимания того, что же на самом деле не хватает. Вечером постарайся максимально отдохнуть.

Рыбы

Сегодня не нужно заниматься важными делами. Время подходит для легких и спокойных занятий. Займись собой – борись со своими страхами, культивируй позитивность и оптимистичность во всем. Много читай и развивайся. Оставь вечером время для прогулок.

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