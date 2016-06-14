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Сильная магнитная буря со 2 по 5 февраля ударит по всем: что делать?

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Чтобы магнитная буря не стала помехой в осуществлении планов, важно заранее к ней подготовиться. Советы метеорологов помогут уберечь свое здоровье и настроение от пагубного воздействия магнитосферы.

Начало февраля обещает принести много неприятностей не только метеочувствительным людям, но и тем, чье самочувствие мало зависит от погодных условий.

Интенсивная вспышка на Солнце спровоцирует затяжную геомагнитную активность, которая крайне негативно скажется здоровье: повышенная утомляемость, раздражительность, упадок сил и головные боли могут стать нашими постоянными спутниками в течение этих пяти дней. Людям, которые наиболее остро подвержены воздействию магнитных бурь, следует обратиться к советам народной медицины и предпринять своевременные меры по укреплению организма.

Магнитная буря со 2 по 5 февраля

Магнитная буря первого уровня ожидается уже 2 февраля, однако на этом неприятности не закончатся: возмущения магнитосферы будут продолжаться вплоть до 5 февраля. В течение этого периода наше физическое и эмоциональное самочувствие будет подвергаться испытанию на прочность. В чем могут проявляться последствия возмущения магнитосферы?

* Обострение хронических заболеваний чаще всего наблюдается именно в периоды магнитных возмущений.

* Солнечная активность снижает стрессоустойчивость, провоцируя резкие скачки настроения, что чревато сложностями в общении и многочисленными конфликтами.

* Во время магнитных бурь организм особенно уязвим для вирусных заболеваний.

* Общая слабость, ломота в суставах, головокружение и упадок сил — наиболее распространенные симптомы геомагнитного влияния.

Учитывая тот факт, что пик магнитной бури приходится на середину рабочей недели, крайне важно сохранить бодрость и силы. Для этого можно взять на вооружение действенные методы борьбы с плохим самочувствием.

Методы борьбы с плохим самочувствием

Фото/ Scanpix

Чтобы максимально снизить последствия негативного влияния магнитосферы на наш организм, достаточно следовать нескольким несложным советам. Они направлены на то, чтобы помочь снизить риск ухудшения самочувствия и пережить этот неблагоприятный период с максимальным комфортом.

Первое и самое важное правило — избегайте переутомлений и недосыпания. Во время магнитной бури организм и так будет ослаблен, поэтому не стоит подвергать его дополнительной нагрузке. Своевременный отдых поможет сохранить силы и восстановить энергию.

Физическую активность следует ограничить. В период геомагнитного возмущения любое резкое движение может привести к скачку давления и доставить массу неприятных ощущений. Посещение фитнес-центров лучше перенести на более благоприятный период, а со 2 по 5 февраля ограничиться легкой зарядкой.

Тяжелая жирная пища дает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему, а следовательно, и на организм в целом. Во время геомагнитных возмущений ее стоит заменить легкоусвояемыми продуктами.

В период со 2 по 5 февраля

необходимо пить как можно больше жидкости, содержащей антиоксиданты. Это поможет улучшить обмен веществ, привести в порядок сосуды и вывеси из организма токсины.

Профилактика сезонных заболеваний в периоды магнитных бурь особенно важна: повысить иммунитет можно с помощью витаминов, полезных травяных настоев и лечебного массажа.

В период магнитных возмущений не стоит замыкаться в четырех стенах: свежий воздух поспособствует улучшению самочувствия. Если вы проводите много времени в закрытом помещении, не забывайте периодически проветривать его.

Крайне полезной в период магнитных бурь окажется дыхательная гимнастика: она поспособствует насыщению крови кислородом, что, в свою очередь, избавит от головной боли и приведет в норму давление. Кроме того, это один из самых действенных методов снятия напряжения и стресса.

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