Напомним, что ученица Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии опубликовала в Facebook свое мнение о качестве современного школьного образования. Пост вызвал шквал обсуждений в социальных сетях.

Сегодня вечером на официальной странице ТКРГ директор гимназии Сергей Теплов опубликовал свой ответ на мнение ученицы, который портал Limon.ee публикует в полном объеме с сохранением орфографии и пунктуации автора.

«В очередной раз мы доказываем, что наша школа открыта для общения, мы учим учеников быть самостоятельными, уметь решать межличностные конфликты и даем ученикам хорошее образование.

Уважаем мнение ученицы, она умеет общаться с прессой, а это, заслуга учителей.

Мне, как директору школы, очень жаль, что все медалисты 2016 года уехали учиться за границы Эстонии! Это: Германия, Франция, Англия, Шотландия.

Учиться в нашей гимназии почетно, трудно, но и результативно!

Уважаемые ученики 9-х классов и родители, если Вы хотите получить хорошее образование идите в другие школы Таллинна, наша школа дает только лучшее образование, но для этого надо работать и учиться!»

Кто понимает ценность образования – учатся в нашей школе, лузеры – не наш уровень!».