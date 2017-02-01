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Директор школы в ответ на мнение ученицы: «Лузеры – не наш уровень!»1

Limon.ee
Limon.ee
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Руководство Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии отреагировало на нашумевший пост ученицы 12 класса Екатерины Бородиной, который сегодня, 1 февраля, буквально поставил Facebook на уши. Директор гимназии Сергей Теплов ответил своим критикам, что ТКРГ выпускает лучших учеников, а «лузеры – не их уровень». 

Напомним, что ученица Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии опубликовала в Facebook свое мнение о качестве современного школьного образования. Пост вызвал шквал обсуждений в социальных сетях.

Сегодня вечером на официальной странице ТКРГ директор гимназии Сергей Теплов опубликовал свой ответ на мнение ученицы, который портал Limon.ee публикует в полном объеме с сохранением орфографии и пунктуации автора.

«В очередной раз мы доказываем, что наша школа открыта для общения, мы учим учеников быть самостоятельными, уметь решать межличностные конфликты и даем ученикам хорошее образование.

Уважаем мнение ученицы, она умеет общаться с прессой, а это, заслуга учителей.

Мне, как директору школы, очень жаль, что все медалисты 2016 года уехали учиться за границы Эстонии! Это: Германия, Франция, Англия, Шотландия.

Учиться в нашей гимназии почетно, трудно, но и результативно!

Уважаемые ученики 9-х классов и родители, если Вы хотите получить хорошее образование идите в другие школы Таллинна, наша школа дает только лучшее образование, но для этого надо работать и учиться!»

Кто понимает ценность образования – учатся в нашей школе, лузеры – не наш уровень!».

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В интернете набирает популярность пост ученицы 12 класса одной из таллиннских школ. Девушка осмелилась написать то, что многие думают, но боятся сказать. Первые отзывы в Facebook уже появились.
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