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Бейонсе беременна двойней

Limon.ee
Limon.ee
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Американская поп-звезда Бейонсе в среду объявила, что снова беременна - в этот раз двойней.

Певица сообщила новость в своем "Инстаграме": "Мы хотим поделиться своей любовью и счастьем. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, и мы благодарим вас за все добрые пожелания", - цитирует ее пост Би-би-си.

У артистки уже есть пятилетняя дочь от рэп-исполнителя Джей Зи. Пара встречается с 2002 года, артисты поженились в 2008 году в Нью-Йорке.

Бейонсе - одна из самых успешных артисток в истории музыкальной премии "Грэмми", получившая 20 наград и более 60 номинаций. В 2011 году была удостоена почетной премии журнала Billboard - "Артист тысячелетия".

В 2013 году Бейонсе исполняла гиман США на инаугурации Барака Обамы.

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