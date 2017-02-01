Бейонсе беременна двойней

Певица сообщила новость в своем "Инстаграме": "Мы хотим поделиться своей любовью и счастьем. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, и мы благодарим вас за все добрые пожелания", - цитирует ее пост Би-би-си.

У артистки уже есть пятилетняя дочь от рэп-исполнителя Джей Зи. Пара встречается с 2002 года, артисты поженились в 2008 году в Нью-Йорке.

Бейонсе - одна из самых успешных артисток в истории музыкальной премии "Грэмми", получившая 20 наград и более 60 номинаций. В 2011 году была удостоена почетной премии журнала Billboard - "Артист тысячелетия".

В 2013 году Бейонсе исполняла гиман США на инаугурации Барака Обамы.