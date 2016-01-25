Можно ли спасти отношения после неудачного первого секса?

Случается это из-за излишней нервозности, волнения или попросту неопытности одного из партнеров, что секс с первого раза оставляет грустные воспоминания, пишут sex-news.ru.

Для начала стоит разобраться, в чем же причина плохого секса. Бывает, что отсутствие сексуального влечения сказывается на либидо. Это серьезная проблема, и лучше в такой ситуации не спешить переходить к сексу. Дожидаться именно того момента долго не придется. Всё будет зависеть от партнера или партнерши. Узнавая друг друга, чувство неловкости и стеснения проходит со временем и без спешки.

Если второй раз секс будет, как и в первый раз - неудачным, то стоит деликатно обсудить этот вопрос. Молчание в этой ситуации может сыграть злую шутку. Однообразный секс без прелюдии и особых ласк мало кому может понравиться. Стоит объяснить, что именно возбуждает, какие позы нравятся и какие хотелось бы попробовать.

Можно подумать о том, как создать правильное настроение. Возможно, ужин в домашней обстановке поможет расслабиться лучше, чем людные места. Музыка, свечи, красивое постельное белье, так же создадут правильный тон.

Не бывает все идеально с первого раза. В сексе, как и в спорте, нужны тренировки и повторения. Вполне возможно, что со временем изучая эрогенные зоны друг друга, пробуя новые позы и секс игрушки, секс станет ярким.