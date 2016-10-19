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Звезда «Улиц разбитых фонарей» пожаловался на безденежье

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31 января актеру Алексею Нилову, известному благодаря роли в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей», исполнилось 53 года. Свой день рождения заслуженный артист РФ отпраздновал в семейном кругу, вместе с любимой супругой Еленой, пишет СтарХит.

С этой женщиной Нилов неразлучен вот уже более десятка лет. Однако, как выяснили журналисты, в жизни Алексея далеко не все так хорошо, как может показаться со стороны.

В беседе с корреспондентами Нилов пожаловался на проблемы с деньгами. Из-за того, что актеру предлагают мало ролей, он испытывает сложности с содержанием семьи. На вопрос о том, есть ли у него новые проекты, Алексей ответил отрицательно. 

«Только семью еще кормить надо, тогда будет гармония полная… Дайте мне проектов штук восемь! Чтобы я мог работать, зарабатывать. И все будет нормально», – сказал актер.

Алексей Нилов. Фото: скриншот с видео

Напомним, что за плечами звезды несколько браков. В первый раз актер сыграл свадьбу, когда учился в театральном институте. Избранницей Алексея стала однокурсница Анна Замотаева.  По признанию артиста, она покорила его своим потрясающим внешним видом. Позднее Нилов говорил, что Анна была девушкой «неземной красоты».

Вскоре после того, как Алексей в первый раз женился, он пошел в армию. Когда актер находился вдали от дома, его избранница родила дочь Елизавету. Второй женой Нилова стала музыкальный режиссер Сусанна Цирюк, подарившая ему сына Дмитрия. Влюбленные прожили в гражданском браке несколько лет.

Среди других женщин Нилова также была актриса Ирина Климова. Роман артистов развивался очень стремительно. Спустя какое-то время после знакомства они сыграли свадьбу. Однако постепенно отношения между влюбленными начали портиться, и брак Ирины и Алексея не спасло даже появление общего сына Никиты.

Третьей законной женой Нилова стала Елена, которая была далека от мира шоу-бизнеса. Избранница актера трудилась продавцом-консультантом в магазине, где Алексей и его коллеги снимали рекламный ролик. Нилову приглянулась симпатичная девушка, и он закрутил с ней роман. Свадьба Алексея и Елены состоялась в 2011 году. В беседе с журналистами «Комсомольской правды» популярный актер признался, что обрел гармонию в этом браке.

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