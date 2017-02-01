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Врачи предупреждают: вот почему нельзя заправлять кровать!

Limon.ee
Limon.ee
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Не заправлять утром постель: что это говорит о человеке? Правильных ответа два: он либо неряшливый, либо умный. Первый — просто лениться заправлять утром постель, ведь сейчас он уходит, а вечером вернется и когда решит лечь спать, ему опять придется постель расправлять. 

«Но, — скажете вы — это же умно!». И мы согласимся, но есть другой тип людей, которые не заправляют утром постель отнюдь не из-за лени, а намерено, из-за того, что им что-то известно, пишет HSL.guru. А известно им о пылевых клещах, которые живут в наших постелях и питаются микроскопичными обломками нашей кожи. Это гадкое существо сейчас смотрит на вас с фотографии ниже:

Фото:  Panther Media/Scanpix

Оно настолько неприятное на вид, что не поймешь даже: обернуто к нам лицом или… «спиной»? Впрочем, не важно! Мы не способны разглядеть их невооруженным глазом из-за микроскопических размеров. Но и это не важно, ведь несмотря на свои минимальные размеры, эти существа прекрасно делают свою работу: питаются, размножаются и какают. И чем больше размножаются, тем больше какают. А чем больше их микроскопических какашек в нашей постели, тем больше мы ими дышим, ведь они настолько легкие, что даже при легком сотрясении одеяла поднимаются и зависают в воздухе. А мы дышим ими. Дышим и подвергаемся угрозе получить неприятные заболевания.

Ученые утверждают, что в постели обычного человека живет популяция из 1,5 миллиона голов голодных пылевых клещей. 1,5 миллиона. И все это стадо только и ждет, когда мы создадим для них благоприятные условия для размножения: заправим кровать, не давая испариться влаге, которая попала на кровать и одеяло из пота, создавая таким образом настоящий парник. Поэтому, не заправлять утром постель — это осознанный выбор, который делают умные люди, с целью поддерживать место своего сна в должной гигиене.

Отметим, что эстонские врачи солидарны с мнением ученых. Семейный врач также посоветовал сотруднику портала Limon.ee следовать этим советам. 

Не заправленная и хорошо просушенная кровать летом, или остуженная морозным воздухом зимой — это залог здоровья: хотя пылевые клещи быстро размножаются, они также быстро гибнут в неблагоприятных условиях — слишком теплых или слишком холодных. Кстати говоря, совсем не обязательно оставлять постель не заправленной целый день. Утром, после пробуждения, отодвиньте одеяло с матраса и откройте полностью окно.

Пока вы будете умываться, завтракать и одеваться на работу, постель «придет в порядок» и ее можно будет заправить непосредственно перед выходом. Да, и не забудьте закрыть окно!

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