Миллионер готов отдать свою шикарную квартиру совершенно бесплатно... Но у него есть одно важное условие!

Более того, он готов платить налог за частную собственность так долго, как это потребуется!

Сегодня Марко Робинсону принадлежит 150 единиц недвижимости по всему миру, он успешный бизнесмен и счастливый семьянин. Но мужчина не понаслышке знает о том, что такое бедность, пишет Маркетиум.

«В детстве мы были очень бедны. Мне приходилось спать на лавочках в парке. Я попросил о помощи и получил ее от тех, от кого не ожидал. Эти люди помогли мне поверить в себя. Я тяжело работал и достиг успеха. Теперь я хочу отдать судьбе долг. Хочу сделать что-то хорошее безвозмездно».

Найти кандидатов для конкурса будет легко: желающих получить квартиру действительно очень много. А вот выбрать одного счастливчика, действительно достойного такого подарка, будет не так просто.

«Люди, которых я хочу видеть в этой квартире, должны действительно нуждаться в доме, защите. Надеюсь, мой подарок заставит их снова почувствовать себя значимыми, – говорит Робинсон. – Я хочу помочь людям, которые сейчас находятся в безвыходной ситуации, и мой подарок – единственный способ для них выйти из этого замкнутого круга».

«Сейчас не так просто приобрести жилье. Я интересовался этой проблемой, общался с бездомными и молодыми семьями. Люди за 30 все еще живут со своими родителями, так как просто не могут себе позволить даже кредита на жилье.

Кроме того, я надеюсь, что мой пример вдохновит других богатых людей на что-то подобное».