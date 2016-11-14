Ученые назвали срок, когда Луна упадет на Землю

Луна и Земля могут столкнуться через 65 миллиардов лет, сообщает RT со ссылкой на планетолога Джейсона Барнса из Университета Айдахо в США. Он отметил, что столкновение произойдет из-за замедления вращения Земли вокруг своей оси, пока оно не будет сопоставимо с орбитальным периодом Луны.

В конце концов, это бы привело к неизбежному столкновению небесных тел.

Барнс отмечает, что такой сценарий был бы возможен, если бы к тому времени Луна с Землей не были бы поглощены Солнцем, которое будет находится в стадии красного гиганта.

Большинство ученых считают, что через шесть миллиардов лет Солнце эволюционирует в красного гиганта и поглотит Меркурий и Венеру, а также и Землю.