Фото: Настя Каменских шокировала последствиями серьезной операции

Напомним, артистка сильно травмировалась во время неудачного приземления с парашютом в июле прошлого года. Парашют попал в струю воздуха и не раскрылся.

"На днях я снова попала в больницу: у меня была еще одна операция. Только в этот раз уже на двух ножках. Я немножко переживала, но все прошло хорошо! Знаете, друзья, я всегда верила в силу мысли, позитивный настрой и самоорганизацию. И после прыжка с парашютом я убедилась в этом на 100%", – рассказала звезда.

Сегодня Каменских опубликовала фото с больничной палаты и показала последствия непростой операции. "Сегодня выйдет новое видео в моем видеоблоге. Честно сказать, не самое веселое, ведь снова о больницах и операциях…Но оно очень-очень для меня важное. Сегодня вы увидите, как исполнилась моя давняя мечта", – поделилась певица.