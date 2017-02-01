Видео: ты только посмотри, что творилось в Йыхви! Это же Виктор Королев и его супершоу!

Артист покорил жителей и гостей города своей умопомрачительной программой!
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30 января в Йыхви выступил популярный российский певец Виктор Королев с его супершоу!
Артист покорил жителей и гостей города своей умопомрачительной программой!
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В семье известного актера и режиссера Александра Жеребко случилось большое горе.
Уже сегодня вечером в Таллинне состоится долгожданный концерт российской певицы Елены Ваенги.
Керсти Кальюлайд показала класс!
В последнее время известный российский исполнитель Дима Билан сильно похудел. А недавно стало известно, что он отменил свои предстоящие концерты.
Все не так очевидно!
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