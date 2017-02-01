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Видео: ты только посмотри, что творилось в Йыхви! Это же Виктор Королев и его супершоу!

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30 января в Йыхви выступил популярный российский певец Виктор Королев с его супершоу!

Артист покорил жителей и гостей города своей умопомрачительной программой!

Скорее смотрите!

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