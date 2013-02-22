Сексапильная жена «Иванушки» блеснула роскошным декольте

Эффектная блондинка явилась на праздник в ярко-красном платье с умопомрачительным декольте. Фигуристая супруга Рыжего "Иванушки" затмила своей красотой виновника торжества. Подобно богине, загоревшая на Бали Мария вошла в заведение и ослепила улыбкой собравшихся.

Многочисленных звездных гостей и журналистов встречали мимы и аккордеонист, наигрывавший французские песни, так как Кирилл Туриченко выбрал для своего торжества эту стилистику. "Я очень люблю Париж, и мне хотелось привнести легкую атмосферу этого города в мой праздник", – объяснил певец.

Художник-шаржист молниеносно рисовал карандашом забавные портреты знаменитостей. Увидев Марию, он восхищенно присвистнул и сделал ее портрет, акцентировав внимание на зоне декольте.

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