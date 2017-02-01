Вот только оказалась, что для одной из сестер Сынаялг рейс закончился несладко. Папарацци заметил, что девушка выглядела огорченной, а лоб у нее был заклеен большим пластырем. Что именно на этот раз произошло со скандальными сестрами и с чем была связана их поездка – неизвестно.
Папарацци в таллиннском аэропорту: заграничный рейс сестер Сынаялг закончился несчастьем
1. Февраль 2017 13:25
Во вторник, 31 января, на глаза папарацци портала Elu24 попалось известное семейство Сынаялг, которое прилетело в Эстонию из-за границы и вызвало такси.