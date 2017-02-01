Папарацци в таллиннском аэропорту: заграничный рейс сестер Сынаялг закончился несчастьем

Вот только оказалась, что для одной из сестер Сынаялг рейс закончился несладко. Папарацци заметил, что девушка выглядела огорченной, а лоб у нее был заклеен большим пластырем. Что именно на этот раз произошло со скандальными сестрами и с чем была связана их поездка – неизвестно.