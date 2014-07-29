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Любовь Толкалина рассказала о проблемах после разрыва с мужем

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В середине января стало известно, что Любовь Толкалина и Егор Кончаловский окончательно разорвали отношения. Актриса сообщила, что они расстались друзьями. В свою очередь, режиссер подтвердил, что это решение было обоюдным, передает СтарХит.

В данный момент Толкалина активно задействована в съемках, которые проходят в Подмосковье. Однако она успевает выделять время и на саморазвитие. Чтобы понять, как именно устроено ее мировосприятие, и почувствовать поддержку, актриса интересуется психологией и посещает тренинги специалиста Натальи Колмановской. Эксперт помогает людям разобраться в себе.

«Узнала, что я психопат, пестующий в себе шизоида (определения из клинической психиатрии). На самом деле, вдохновленный человек на гребне волны, влюбленный в жизнь, пропираемый каждой самой наглой мечтой: от злоупотребления здоровьем и пренебрежением физической формой и отдыхом. Периодически питаюсь кровью живых людей вместо того, чтобы наметить себе выходной и выспаться. Периодически выпадаю в хандру и апатию: что воля, что неволя - все равно. Спасаюсь построением бесстыжих воздушных замков и составлением планов-бананов», - с юмором поделилась новыми знаниями Толкалина.

Поклонники актрисы поддержали ее, но посоветовали слишком не увлекаться психологией. Любовь призналась, что Колмановская уже оказала ей серьезную помощь некоторое время назад.

«Когда то, когда я еще смотрела телевизор, я увидела репортаж об аварии на Фукусиме, и у меня начались панические атаки, которые развились в фобию. Я боялась выходить на улицу, не использовала водопроводную воду. И Наташа меня вылечила», - писала актриса.

На предыдущей лекции специалиста Толкалина познавала азы и секреты общения с детьми. У актрисы растет дочка Маша, которой уже 16 лет. Любовь не раз говорила в интервью, что у нее бывают противоречия с дочкой.

По мнению актрисы, наследница больше похожа на отца, Егора Кончаловского. Папа балует девочку подарками, разрешает ей смотреть ужастики, дает больше свободы. Тем не менее, сама Маша считает, что оба родителя слишком заняты, чтобы уделять ей достаточно времени. 

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