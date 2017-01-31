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Фото: Светлану Бондарчук в бикини назвали анорексичкой1

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Бывшая супруга известного российского режиссера Федора Бондарчука Светлана порадовала своих подписчиков отпускным фото. Главный редактор журнала Hello! сфотографировалась на фоне моря.

На светской львице белоснежный купальник и ярко-синяя шляпка. Светлана прекрасно выглядит и без макияжа, а вот ее фигура, по мнению некоторых подписчиков, далека от идеала. «Не самая удачная фотка – излишняя худоба не красит вовсе», «Чересчур тощая и сухая», «Неужели это красиво в вашем возрасте такие фото выкладывать?!» – раскритиковали Бондарчук пользователи Сети.

Правда, кое-кого, напротив, поразила стройность 48-летней Светланы. «Идеально выглядите!!! Респект! Если выглядеть, то только так», «Вот так выглядят современные женщины за 40 – юная красавица! Какая молодец! Фигура супер!», «Я больше скажу: захотелось вас пощупать. Прямо вся такая шелковая блестяшка», «Супер! Уважаю таких женщин, вернее, девушек! Все в норме! Просто шик, блеск, красота!» – восхитились поклонники.

 

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Судя по всему, светская львица отдыхает на морском побережье в компании своих подруг. На одном из фото девушки в разноцветных купальниках лежат на шезлонгах. «Первый час», – подписала снимок Бондарчук. «Молодцы, красотки, класс! Да на фига вам эти старые лысые алкоголики?!» – поддержали отдыхающих подписчики микроблога Бондарчук.

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