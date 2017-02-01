В семье звезды «Возвращения Мухтара» случилось горе

Александр является племянником Михаила Игнатова, известного актера театра и кино. Жеребко успешно отучился в Голливудской киношколе, в Институте телевидения, кино и театра Киевского международного университета и Римского университета La Sapienza.

Зрители помнят эффектного 32-летнего брюнета по его ролям в сериалах "Возвращение Мухтара", "Певица", "Вещдок", "Не зарекайся", "Отдел 44", "Клан ювелиров" и многих других.

Как сообщили изданию Dni.Ru в пресс-службе актера и режиссера, Мария была любящей женой и матерью. В последнее время она тяжело болела. Всеми силами Александр Жеребко и его отец делали все возможное и невозможное, боролись и не сдавались до последнего, так как надеялись на лучшее. Однако, к сожалению, им удалось лишь на девять месяцев украсть Марию Михайловну у смерти.

Александр благодарен всем, кто ему помогал в этот трудный период. Жеребко особо признателен своей подруге – телеведущей и дизайнеру Татьяне Рамус, а также заслуженному работнику культуры Украины и исполняющему обязанности ректора Киевского национального университета культуры и искусств Игорю Бондарю.

Одна из коллег убитого горем актера написала в соцсети: "Мы все скорбим вместе с Александром Жеребко, который потерял маму накануне... Смерть близких – самый страшный кошмар. Берегите родных!"