Держитесь от них подальше! Вот какой знака Зодиака вам следует избегать любой ценой?

Если же такие люди все-таки решат сойтись, будь-то дружба или романтические отношения, результатом такого общения непременно будут обиды, подавление друг друга и разочарования. Вот с каким знаком Зодиака вам нужно быть предельно осторожными.

Овен – избегайте Рыб

Рыбы – это всегда плохой знак для Овна. Между этими двумя знаками никогда не бывает понимания. В отношениях чувствительные и впечатлительные Рыбы будут слишком требовательны к Овну, а тот, не понимая, в чем провинился, будет еще более грубым, нервным и вспыльчивым.

Телец – избегайте Близнецов

Вы практичны и расчетливы, вы нуждаетесь в стабильности, порядке и определенности. Близнецы же слишком спонтанны и непредсказуемы. Они будут выводить вас из себя своими выходками и переменчивостью. Если вам дороги ваши нервы, не связывайтесь с Близнецами.

Близнецы – избегайте Дев

Так же, как и Телец, Дева всегда стремится к порядку и ясности. Но, в отличие от Тельца, Дева будет требовать этого и от вас. Приготовьтесь попрощаться со своим либерализмом и свободой, если вы вступаете в отношения с Девой, потому что представители этого знака не уступят вам ни за что.

Рак – избегайте Козерогов

Всем известно, что вы очень сочувственный и эмоциональный человек, поэтому вам будет очень тяжело найти общий язык с Козерогами, которые не привыкли проявлять свои чувства. Более того, любую привязанность они осуждают и с презрением смотрят на людей, эмоционально зависимых от кого-то.

Лев – избегайте Весов

Вы привыкли быть непредсказуемым, громким и компанейским человеком. Это ваша натура, и с этим ничего не поделаешь. Вы знаете, чего хотите от жизни, и понимаете, как достичь этого. Скоромность – это явно не ваша черта. Весы же больше всего ценят в людях такт, сдержанность и манеры. Они будут осуждать ваши поступки, поэтому критика и ссоры неизбежны.

Дева – избегайте Стрельцов

Вы очень домашний человек. Вам важно чувствовать твердую почву под ногами и смотреть в следующий день с уверенностью. Вы следуете правилам, своим ритуалам и логике. Поэтому Стрелец — ваш полный антагонист. Этот вечный искатель приключений способен разрушить ваши устоявшиеся правила и внести хаос в вашу размеренную жизнь. Но вы и сами, наверное, чувствуете, что рядом с этими людьми вам не комфортно.

Весы – избегайте Раков

Раки любят ходить по краю: им нравится переживать сильные эмоции, поэтому зачастую они сами их создают. Для вас же приоритетом является покой и гармония. Вы любите здоровый риск и опасность, не более того. Раки же будут провоцировать вас и причинять дискомфорт, нарушая ваше хрупкое внутреннее равновесие.

Скорпион – избегайте Львов

Со Львами у вас общего больше, чем может показаться на первый взгляд. Однако именно это и приводит к конфликтам. Ни один из вас не готов пойти на компромисс, уступить другому. Ссоры между вами неизбежны, поэтому постарайтесь не стыкаться со Львами, за исключением ситуаций, когда это действительно необходимо.

Стрелец – избегайте Тельцов

Вы любите путешествия, активный образ жизни и спонтанные решения. Домашним и упорядоченным Тельцам трудно смириться с этим. Вы оба будете стремиться изменить образ жизни друг друга. Ничего хорошего из этого, конечно же, выйти не может.

Козерог – избегайте Овнов

Вы очень похожи в своей бескомпромиссности и нежелании уступать. Вы упрямцы, которых еще нужно поискать. Козероги немного скрытны, они охраняют свое личное пространство и не желают никого впускать в свое сердце. Прямолинейные Овны с насмешкой относятся к такой позиции, считая Козерогов странными чудаками. В общем, диалога у вас не получится, а взаимопонимания и подавно.

Водолей – избегайте Скорпионов

Вы склонны к разным выходкам и несдержанности. В порыве эмоций вы можете обидеть кого-нибудь, сами того не осознавая. Вы, конечно же, готовы просить прощения, даже за то, что сделали не нарочно. Только вот Скорпионы никогда не прощают. Если вы сделаете им больно, они затаят обиду навсегда. Вряд ли вам удастся долго поддерживать теплые отношения.

Рыбы – избегайте Водолеев

Вы похожи: оба эмоциональны, сочувственны и готовы приходить на помощь ближнему. Но вот только если дело касается ваших взаимоотношений, избыток эмоций не пойдет им на пользу. И Рыбам, и Водолею нужен партнер, который сможет уравновесить их эмоции, внести в отношения стабильность и спокойствие.

Конечно, порою избежать общения бывает невозможно. Да и глупо было бы, к примеру, увольняться с работы, если ваш начальник — ваша зодиакальная противоположность. Однако, зная особенности разных знаков Зодиака, вы сможете максимально упростить ваши отношения с ними.