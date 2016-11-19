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Вот как узнать о мужчине все по одной части его тела

Limon.ee
Limon.ee
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По каким только параметрам физиологии люди не пытаются определить характер других людей! Это и форма носа, и мочки уха, и фигура, но, оказывается, для мужчин есть своя особая черта — пальцы на ногах. 

Неочевидно, но ясно они могут рассказать о том, какими достоинствами и недостатками обладает этот представитель сильной половины человечества, передает Маркетиум.

1. Большой палец

Выдающийся вперед большой палец ноги - признак большого ума и творческих способностей. Такой мужчина за словом в карман не лезет, но вот с концентрацией у них есть проблемы. Да и планы на будущее он не любит строить — он скорее тактик, чем стратег. Если большой палец не очень велик, то перед вами очень обаятельный человек, способный заражать людей своей энергией.

2. Указательный палец

Чем он длиннее, тем больше в мужчине лидерских качеств. Он способен рисковать, делать смелые шаги и всегда ищет повод для развития. К цели он будет идти буквально напролом. Небольшой указательный палец — не приговор. Это не значит, что человек мягкотел, просто он умеет выжидать, ценит гармонию и предпочтет посидеть в тени, пока обстоятельства сами не уничтожат его врага, вместо того, чтобы активно мстить.

3. Средний палец

Показатель уровня энергии и силы воли. Если он явно длиннее, то это очень находчивый и предприимчивый мужчина. Такой может сделать блестящую карьеру в любой выбранной области. Плохо то, что именно такие мужчины чаще всего становятся трудоголиками, забывая о семье. Короткий средний палец указывает на любителя удовольствий, лентяя, который очень не любит напрягаться.

4. Безымянный палец

Длинный безымянный палец — хороший знак. Этот мужчина может стать прекрасным семьянином, он очень ценит родных, легко находит общий язык с детьми. Это замечательный человек с доброй и ранимой душой. Короткий безымянный палец говорит о том, что семья — не главное в жизни мужчины. Если же он искривлен, то его обладатель привык тащить груз ответственности в одиночестве.

5. Мизинец

Чем он короче, тем более безответственный перед вами мужчина. Это может быть от природы маменькин сынок, эгоист и слабохарактерный человек. Говорят, что, если мужчина умеет шевелить мизинцем на ноге, то он непредсказуемый, кокетливый и импульсивный. И совершенно не знаком с понятиями “обязательства”, “интересы других людей”, “совместный бюджет”.

Не нужно, конечно, воспринимать эту методику как “истину в последней инстанции”. Не всякий человек с большим носом — прекрасный любовник и не всякий голубоглазый — изменщик. Но прислушаться стоит. А впрочем, решайте сами!

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