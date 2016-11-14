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Лунный календарь на февраль 2017 года: узнайте, в какой день можно крупно озолотиться!

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Февраль уже на носу. Давайте узнаем, что готовит для нас каждый день последнего месяца зимы!

1 февраля 2017 года, 5–6 лунный день

Растущая Луна в Овне. Непростой день, который может вас эмоционально вымотать. Старайтесь сохранять покой. Если помогаете кому-то, делайте это от души. Избегайте трат, передает Маркетуим

2 февраля 2017 года, 6–7 лунный день

Растущая Луна в Овне. День, идеально подходящий для подписания важных документов. Финансовые сделки складываются успешно. В этот день выгоднее всего совершать покупки.

3 февраля 2017 года, 7–8 лунный день

Растущая Луна в Тельце. Подходящий день для того, чтобы предаться медитации и размышлениям. Возможна встреча с людьми, которые когда-то оказали сильнейшее влияние на вашу жизнь.

4 февраля 2017 года, 8–9 лунный день

Растущая Луна в Рыбах. Тяжелый день. Сегодня лучше не начинать новые дела. Велик риск погрязнуть в излишних хлопотах. Старайтесь не ввязываться в сплетни.

5 февраля 2017 года, 9–10 лунный день

Растущая Луна в Близнецах. День не подходит для начинаний. Речь идет обо всех сферах – от заключения брака до подписания важных документов. Успешны будут лишь операции, связанные с наличными деньгами.

6 февраля 2017 года, 10–11 лунный день

Растущая Луна в Близнецах. Вполне спокойный день. Еще не время для новых действий. Не лучший день для физических упражнений. Можно устроить день «тюленя».

7 февраля 2017 года, 11–12 лунный день

Растущая Луна в Раке. День возврата старых долгов. Начинания по-прежнему лучше отложить до определенных времен. Избегайте неприятных людей.

8 февраля 2017 года, 12–13 лунный день

Растущая Луна в Раке. Отличный день, когда можно побыть в одиночестве и подумать о  произошедших событиях. День подходит для составления планов на будущее. Не торопитесь.

9 февраля 2017 года, 13–14 лунный день

Растущая Луна во Льве. День благодарности. Старайтесь не проявлять гнева и злобы. Благодарите людей, помогайте им. Удачный день для начала занятий спортом.

10 февраля 2017 года, 14–15 лунный день

Растущая Луна во Льве. Активный день. Сегодня могут возникнуть проблемы, которые требуют немедленного решения. Не откладывайте их, постарайтесь закрыть вопросы сегодня.

11 февраля 2017 года, 15–16 лунный день

Полнолуние в 3:31. Лунное затмение в 3:45.  День, идеально подходящий для созерцания. Проведите его с близкими людьми. Нежелательно отправляться в поездки.

12 февраля 2017 года, 16–17 лунный день

Убывающая Луна в Деве. В этот день особенное внимание стоит уделить своему питанию и отказаться от вредных продуктов. Важные дела лучше отложить, возможны неудачи.

13 февраля 2017 года, 17–18 лунный день

Убывающая Луна в Весах. Помните, что слово – не воробей. Хороший день для планирования бюджета и самообразования. Если день пройдет в хорошем настроении, то оно останется с вами надолго.

14 февраля 2017 года, 18–19 лунный день

Убывающая Луна в Весах. Сегодня благоприятный день для любых начинаний. Помните, что не всегда дела идут так, как запланировали вы. Позвольте изменениям быть.

15 февраля 2017 года, 19–20 лунный день

Убывающая Луна в Весах. Откажитесь от подписания серьезных документов. Сегодня даже нелюбимая работа будет делаться легко. Не нарушайте ранее данных обещаний.

16 февраля 2017 года, 20 лунный день

Убывающая Луна в Скорпионе. Не планируйте новые дела. Самый критический день месяца сегодня. Не обращайте внимания на любые сны. Возможно пищевое отравление.

17 февраля 2017 года, 20–21 лунный день

Убывающая Луна в Скорпионе. Избегайте сомнительных проектов. Сегодня успешны дела, в которых для вас нет собственной выгоды. Хороший день для укрепления отношений. Можно начинать ремонт.

18 февраля 2017 года, 21–22 лунный день

Убывающая Луна в Стрельце. Старайтесь контролировать свои эмоции. День очень насыщенный, и провести его лучше в семье. Не делайте крупные покупки.

19 февраля 2017 года, 22–23 лунный день

Убывающая Луна в Стрельце. Не торопите события, сегодня день умиротворения. Хорошее время для укрепления старых связей и обретения новых знакомых. Можно делать подарки и участвовать в благотворительности.

20 февраля 2017 года, 23–24 лунный день

Убывающая Луна в Стрельце. Решение важных дел лучше перенести на другой день. Сегодняшний день подходит для самообразования: чтения, изучения иностранных языков. Поход в салон красоты сложится удачно.

21 февраля 2017 года, 24–25 лунный день

Убывающая Луна в Козероге. Хороший деловой день. Можно заводить связи, заключать сделки, подписывать документы.

22 февраля 2017 года, 25–26 лунный день

Убывающая Луна в Козероге. Сегодня стоит особое внимание уделить своему деловому имиджу. Избегайте презентов. Постарайтесь проанализировать свои поступки.

23 февраля 2017 года, 26–27 лунный день

Убывающая Луна в Водолее. Избегайте излишней суеты. Активные действия будут малоэффективны. Лучше проведите этот день с близкими и отдохните.

24 февраля 2017 года, 27–28 лунный день

Убывающая Луна в Водолее. Лучше избегать дороги. Откажитесь от путешествий и вождения автомобиля. Дорога вызовет лишь раздражение. Погуляйте на свежем воздухе, приведите мысли в порядок.

25 февраля 2017 года, 28–29 лунный день

Убывающая Луна в Водолее. Крупные приобретения лучше перенести на другой день. На убывающую Луну нежелательно планировать что-то серьезное.

26 февраля 2017 года, 29, 30, 1 лунный день

Луна в Рыбах. Новолуние в 17:58. Солнечное затмение в 17:54. Велика вероятность эмоциональной нестабильности. Побудьте в уединении, ведь сегодня любое слово может вызвать крупную ссору.

27 февраля 2017 года, 1–2 лунный день

Растущая Луна в Рыбах. Идеальный день для образования, поездок и деловых командировок. Если вы примете сегодня важное решение, оно может изменить вашу жизнь. Самое время подумать о том, как вы прожили этот месяц.

28 февраля 2017 года, 2–3 лунный день

Растущая Луна в Овне. Действуют рекомендации предыдущих лунных суток. Если вы долгое время что-то планировали, сегодня – самый благоприятный день для исполнения задуманного.

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