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У Ольги Бузовой новая фамилия

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Ольга Бузова снова переживает перемены в личной жизни. На сей раз ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" сменила фамилию, передает Дни.ру.

Мало кто знает (даже задумывался об этом), что Ольга Бузова это не просто имя, а уже бренд. Поэтому, в свое время выйдя замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, она продолжала использовать свою старую фамилию, хотя юридически (и фактически) после замужества стала Тарасовой.

Однако сейчас стало известно, что у телебрюнетки новая фамилия. По всей видимости, Ольга решила окончательно порвать с прошлым (в частности, стереть воспоминания о супружеской жизни). Для этого ведущая телепроекта "Дом-2" снова официально стала Бузовой. Об этом сообщил Life.ru, опубликовав фотографию второй и третьей страниц паспорта Ольги.

Напомним, в самый канун Нового года, 30 декабря 2016 года, Бузова и Тарасов оформили развод в одном из столичных ЗАГСов. Что стало причиной расставания Дмитрия и Ольги, до сих пор точно неизвестно. Журналисты выдвигают несколько версий. Согласно одной, Тарасов мечтал о "нормальной" семье и детях, а Бузову интересовала только карьера. По другой версии, ведущая "Дома-2" подала на развод, устав от измен футболиста.

После развода у каждого из бывших супругов началась своя, отдельная друг от друга, жизнь. Пока Бузова штурмует российский шоу-бизнес своими хитами (отметим, что чарт iTunes уже сдался под натиском Ольги), ее экс-муж Дмитрий занялся ремонтом в загородном особняке, в котором должны были строить совместное будущее влюбленные.

Говорят, именно этот дом стал одной из причин разрыва футболиста с Ольгой Бузовой. Телеведущая не смогла смириться с тем, что право собственности на особняк в Подмосковье ее муж оформил на свою маму.

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