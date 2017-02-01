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Клара Новикова и другие российские знаменитости покажут в Таллинне «Позднюю любовь»

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Уже в следующую субботу, 11 февраля, в Центре русской культуры в Таллинне пройдет спектакль «Поздняя любовь». Это пьеса Валерия Мухарьямова по рассказу лауреата Нобелевской премии Исаака Башевиса-Зингера «В тени виноградника».

«Поздняя любовь» - трогательная и поразительная история об одиноком человеке Гарри Бендинере, который прожил непростую жизнь.

Эмигрировав из Польши в Америку, он разбогател, но деньги не приносят ему радости. Его поддерживает верный друг и помощник Марк, ежедневные пикировки с которым являются единственным развлечением в этой жизни и скрашивают его одиночество. Марк собрался уезжать в Израиль. Но что будет с Гарри?

И вдруг на пороге дома Гарри появляется удивительная женщина… Она зажигает в его сердце огонь всепоглощающей и примиряющей любви. Жизнь Гарри наполняется смыслом и верой, и он без страха готов встретить новый день, чтобы сделать то, что не успел. И тогда то, «что когда-нибудь случается со всеми», станет не трагическим финалом, а началом новой истории… 

Пьеса наполнена неповторимым еврейским юмором, заставляя смеяться сквозь слезы. Блистательная игра актеров и музыкальное оформление спектакля оставляет неизгладимый след в душе и сердцах зрителей любого поколения. Спектакль побывал на гастролях в разных странах мира – в Америке, Германии, Японии, Китае, Израиле.

Режиссер-постановщик Евгений Арье (Израиль, театр «Гешер»). В ролях несравненная Клара Новикова, Леонид Каневский и Даниил Спиваковский. Больше информации смотрите ЗДЕСЬ!

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