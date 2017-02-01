Мать Ксении Собчак призналась, что любит внука больше дочери

Садальский рассказал о реакции знаменитой бабушки на появление внука: «Людмила Борисовна показала мне фотографию Платона. Сложно сказать, на кого он похож. Еще слишком мал. Но Людмила призналась мне: «Платон - это счастье в моей жизни! Наконец-то я стала бабушкой. Никогда не думала, что буду любить внука больше Ксении». Рассказала, что купание ребенка она взяла на себя. Мол, когда Ксения устает, она сразу бежит к ним - помогать с внуком».