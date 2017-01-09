Пародия резидента Comedy Club на переговоры Путина с Трампом стала хитом интернета

Видео с пародией резидента Comedy Club Дмитрия Грачева, известного своим сходством с президентом России, на телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа за несколько дней набрал в Сети свыше двух миллионов просмотров.

Забавно, что запись была сделана во время репетиции за кулисами шоу. В пресс-службе ТНТ пояснили, что на видео запечатлен рабочий процесс создания программы. В эфир канала эта пародия не вышла. Согласно сюжету пародии, «Путину» дозванивается американский президент, но тот не сразу его узнает. «Кто это? Какой Дональд? Не признал! Богатым останешься!» - говорит Грачев в роли Путина.

Была затронута и тема санкций. «Санкции? Я слышал, что Обама их продлил, но его-то не продлили», - заявляет двойник Путина.

В этот момент ему сообщают, что на второй линий еще один звонок. Как оказалось, это дозванивается президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Ваш звонок очень важен для вас», — говорит «Путин», имитируя голос автоответчика и исполняет Go Down Moses Луи Армстронга. Смотрите видео скорее!