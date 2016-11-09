Гороскоп Василисы Володиной на февраль 2017 года не обманет: любовь, деньги, карьера

Василиса Володина — известная телеведущая, астролог, которая не понаслышке знает, как совместить карьеру успешной женщины и счастье жены и матери. Ориентируясь на расположение звезд, можно преуспеть и в финансовой сфере, и на семейном поприще. И февраль в этом плане окажется достаточно перспективным месяцем, пишет Esotericblog.ru.

Деньги и карьера в феврале 2017 года

Февральские дни будут благополучными для всех, кто всерьез решил подняться выше по карьерной лестнице. Каждому Знаку Зодиака успех принесет свой путь, но объединяющей силой окажется стремление к победе.

Овнам в феврале лучше не действовать вполсилы. Если постоянно менять план действий и сомневаться в результатах, Фортуна может отвернуться. Поэтому не стоит размениваться на нерешительные шаги и подменять поступок действием. То же самое предстоит и Тельцам, хотя они, возможно, предпочтут в этом месяце выбрать семью, а не карьеру. Эта стратегия поможет им не растерять свою энергию и расставить приоритеты.

Денежное предложение в феврале могут получить Близнецы. Но им предстоит всерьез озаботиться своим имиджем и тем, как они выглядят в глазах окружающих. Без сомнения, профессионализм играет высокое значение, но иногда встречают только по одежке. А Ракам в это же время астролог советует не слушать сплетен и не впутываться в сомнительные интриги или авантюры, а также быть внимательнее с документацией, чтобы не ошибиться и не потерять в деньгах. Занятым в сфере торговли или бумаг понадобится особая аккуратность.

Львы за февраль могут добиться значительных высот, если не станут расслабляться в первой половине месяца. А Девам рекомендуется как можно раньше распределить свои силы, чтобы не истратить энтузиазм и запал в первую же неделю месяца.

Приобретая красивые вещицы и тратя деньги на милые мелочи, Весы поднимут себе настроение. Но покупки, несущие практический смысл, пусть даже более крупные, окажутся предпочтительнее, так что не спешите тратить финансы в самом начале месяца. Скорпионы, напротив, могут опустошить копилку ради значительной покупки. А вот на работе они рискуют потратить время впустую, выполняя второстепенные задачи.

Стрельцам, согласно гороскопу на февраль, в карьере и деньгах светит затишье. Можно отдохнуть, но не забрасывать перспективные проекты и не витать в облаках, ожидая того, что деньги сами придут в карман. Козероги и Водолеи будут в центре событий: первых на это подвигнет чувство долга, а вторых — вдохновение. Уравновесив одно с другим, оба Знака Зодиака только выиграют. Не останутся за бортом и Рыбы, но им необходимо поработать над мотивацией и уверенностью в себе. Ваши доходы могут вырасти к концу месяца.

Любовь и отношения в феврале 2017 года

В любви этот месяц будет спокойнее, но и здесь совсем без событий не обойдется. Овны могут повстречаться с прошлым, и только от их воли будет зависеть, в каком направлении дальше пойдет жизнь. Тельцам можно ожидать предложения от кого-то, кто совсем рядом, но захотите ли вы ответить взаимностью? А Близнецам астролог прогнозирует известия издалека.

Семейными делами могут озадачиться Раки. Избегайте споров: свою точку зрения лучше доказать действием, а на словах конфликты будут бессмысленными и лишь подточат то, что было выстроено вами ранее. Дело и верность принципам вам пригодятся, и партнер это оценит.

Залогом любовного благополучия Львов станет доверие. Ревность и подозрения разъедают даже самые прочные чувства и могут оскорбить вашу вторую половинку. Впрочем, впадать в другую крайность и, к примеру, закрывать глаза на очевидные обманы не стоит. В парах с проблемными отношениями февраль станет лакмусовой бумажкой и расставит все по своим местам.

На любовном фронте у Дев наметится приятная стабильность, в которой происходящее постепенно будет меняться к лучшему. Вероятность радикального изменения, вроде предложения руки и сердца, невысока, но в целом месяц поможет укрепить позиции и восстановить силы. То же самое сделают Весы — в феврале они решат отдыхать от прошлых бурь, а временное затишье поможет сделать верные выводы и принять правильные решения.

У Скорпионов возможен переход отношений на новый уровень, однако давить на партнера не следует — решение должно быть обоюдным и одинаково желанным, иначе отношения сильно пошатнутся. Стрельцам же звезды сулят осуществление того, чем они давно грезили. Помните, что важно правильно сформулировать намерение, чтобы получить то, что вам действительно хочется.

Козерогам, исходя из любовного гороскопа на февраль, предстоит выбирать, взвешивать «за» и «против» и совершать решительные шаги навстречу счастливому будущему. Водолеи задумаются над своим имиджем и внешним видом. Измерения пойдут на пользу и привлекут к вам восхищенные взгляды.

Рыбам звезды готовят переменчивое, но многообещающее время. Ситуация напрямую зависит от вашего настроя. Совместный активный отдых сблизит с любимым человеком и привнесет нотки новизны в ваши чувства.