Вот о чем стоит помнить всем, кто сбривает волосы в области паха!

Кожа в интимной зоне очень нежная и требует тщательного ухода. Когда мы сбриваем ненужные волоски, очень часто появляется раздражение, и оно не менее опасно для здоровья, чем отсутствие бритья или стрижки! Пишет Lamp.im.

Волосы в паху

Поврежденная кожа способствует распространению бактерий, сквозь порезы они попадают прямо в кровь. Также раздражение причиняет ощутимый дискомфорт и выглядит отталкивающе…

Можно ли брить волосы в интимной зоне? Без сомнений, можно и даже нужно. Но необходимо принять меры предосторожности, которые помогут избежать покраснения и зуда кожи!

Как избежать раздражения после бритья

1. Брить лобковые волосы следует утром, через 30 минут после пробуждения. После ночного сна под кожей скапливается вода, появляется отечность, и это мешает сбрить волос полностью. Если делать это вечером, бритье будет недостаточно гладким по аналогичной причине.

2. Делай кофейный или сахарный скраб до и после бритья! Удивительно гладкая кожа и никакого раздражения потом. Просто чудо!

3. Используй вместо геля или крема для бритья бальзам-ополаскиватель для волос! Нет средства лучше против раздражения, к тому же нежная консистенция бальзама обеспечивает идеально гладкое бритье.

Теперь ты знаешь, как нужно брить волосы, чтобы не страдать потом от раздражения!