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Таллиннские фифы кричали от ужаса: «Вонючий бомж!» А он, поющий парень в потрепанной одежде, оказался местной знаменитостью

Limon.ee
Limon.ee
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После того, как в трех таллиннских ресторанах быстрого питания McDonald’s выступил под гитару этот парень (теперь имя его нам известно – Прим.ред.) в скромной и неопрятной одежде, многие стали осуждать персонал заведения за то, что «какой-то вонючий бомж» мешает обычным клиентам там спокойно проводить время и наслаждаться фастфудом.

Недавно выяснилось, что это был вовсе не бомж, а эстонская знаменитость – популярный тамада и рэпер Артем Темада. Как оказалось, он провел акцию «Жадные люди» в трех столичных ресторанах McDonald’s – Мустамяэ, Сыле и Виру. Как рассказывает автор, этот проект состоял из двух частей.

«В первом видео я был переодет и загримирован в бездомного музыканта. В таком образе заходил в McDonald’s, чтобы исполнить песню о жадности людей. Во второй части мы записали ролик с этой песней и внесли в него обращение к народу, где призываем людей быть добрее друг к другу и находить способ разрядить обстановку. Ведь никто не знает, как сложиться жизнь, и если мы будем более дружелюбными, сможем предостеречь людей от ситуации, в которую попал этот «бездомный» персонаж», - сказал порталу Limon.ee Артем Темада.

Также артист рассказал нам, что в двух из трех ресторанов быстрого питания сотрудники отнеслись к его выступлению с юмором, в третьем – попросили удалиться из заведения.

Смотрите еще раз видео!

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАmcdonaldsартистведущийпесняпроекттамада
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