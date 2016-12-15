Настю Каменских прооперировали

О случившемся Каменских рассказала поклонникам сама: «На днях я снова попала в больницу: у меня была еще одна операция. Только в этот раз уже на двух ножках. Я немножко переживала, но все прошло хорошо! Знаете, друзья, я всегда верила в силу мысли, позитивный настрой и самоорганизацию. И после прыжка с парашютом я убедилась в этом на 100 процентов».