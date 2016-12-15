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Настю Каменских прооперировали

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Певица Настя Каменских попала на стол хирурга. Как оказалось, Настя перенесла операцию на двух ногах, которая, к счастью, закончилась хорошо.

О случившемся Каменских рассказала поклонникам сама: «На днях я снова попала в больницу: у меня была еще одна операция. Только в этот раз уже на двух ножках. Я немножко переживала, но все прошло хорошо! Знаете, друзья, я всегда верила в силу мысли, позитивный настрой и самоорганизацию. И после прыжка с парашютом я убедилась в этом на 100 процентов».

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