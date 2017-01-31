С чего начинать день, чтобы успеть сделать запланированное и не устать

По мнению ученых, утром человек должен сделать себе массаж ушей, так как именно там находятся более 170 активных точек, расшевелив которые, просыпаются все внутренние органы, сообщает "Эхо Москвы", пишут Argumentiru.com.

Чтобы ускорить очищение печени и сосудов, достаточно выпивать с утра стакан теплой воды с лимоном натощак за полчаса до завтрака. Также специалисты советуют съесть ложку меда, ведь он заряжает энергией и придает бодрость.

Имейте четкий график того, что вы будете делать с утра. Четко следуйте построенному плану, тогда вы никуда не опоздаете, будете всегда уверенны в себе и своих действиях, не испортите настроение с самого утра.

По дороге на работу надо отмечать что-то хорошее, акцент на приятных вещах поможет настроить себя на успех и сохранить нужное настроение.

Если ваша цель – правильное начало дня, то умейте расставлять приоритеты и на работе выполнять сначала главные, важные и серьезные задачи. Ошибкой многих является то, что они начинают читать почту, в которой редко бывает что-то важное и полезное, разбирать мелкие, не столь нужные задачи, напрочь отвлекаясь от основного задания.