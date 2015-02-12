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Мэрилин Керро дала нуждающимся в помощи раковым больным невероятный ответ! Такого от ведьмы никто не ожидал (видео)

Limon.ee
Limon.ee
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К ясновидящей и ведьме Мэрилин Керро ежедневно за помощью обращаются сотни людей со всего мира. Теперь телезвезда решила откровенно высказаться о раковых больных.

Мэрилин Керро: «Постоянно получаю письма с похожим содержанием, поэтому решила опубликовать на своей странице в соцсети полезный видеоклип, в котором отвечаю на пять повторяющихся вопросов», пишет Elu24.

Один из вопросов связан с раком и опухолями. Я бы сказала, что рак – материальная болезнь. Мы оказываемся в больничной койке именно тогда, когда нам надо подумать о жизни. Когда мы обходим стороной свой духовный путь и судьбу. Именно тогда мы оказываемся в больничной койке, когда нам надо подумать о своей судьбе. Кто это понимает, тот исцелится. Если же нет, то вас заберут.

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