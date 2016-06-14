Ученые узнали секрет последних минут перед смертью

Смерть является единственным опытом, который в итоге постигается абсолютно всеми людьми на Земле. Это обстоятельство порождает совершенно особое отношение и интерес к феномену окончания жизни, отмечают ученые, передает Medikforum.

В Израиле научные работники из Медицинского центра Хадасса организовали опрос, участниками которого стали 264 человека, пережившие клиническую смерть. По словам авторов работы, ответы их респондентов, которые описывали свои предсмертные ощущения, были преимущественно однотипными.

Оказалось, что многие люди видят какие-то моменты своей жизни, в том числе те, которые считали давно забытыми – например, из детства.

По мнению ученых, данный процесс может быть обусловлен сильнейшим психологическим напряжением и аномальной электрической активностью мозга, который «пытается выжить». При этом активизируется и зона, ответственная за воспоминания.

Наука давно полагает, что смерть человека не означает единовременного прекращения работы всех органов тела.

Некоторые физиологические функции продолжают осуществляться в течение минут, часов, дней и даже недель после смерти, которую обычно констатируют вместе с фактом остановки сердца - этому находится все больше подтверждений.

Недавно ученые из Вашингтонского университета описали явление «генетической экспрессии» - когда информация, записанная в ДНК, конвертируется в «инструкции» для создания протеинов и других молекул, что обеспечивает организму в некоторых случаях жизнедеятельность после смерти.

Все это ставит перед представителями научного мира глобальную проблему: когда же именно организм можно считать окончательно мертвым?