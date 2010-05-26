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Девушка умерла после того, как врачи 14 раз ошиблись с диагнозом

Limon.ee
Limon.ee
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«Мы верили профессионалам, но никто не воспринимал жалобы Стеф всерьез», — рассказывают близкие умершей.

24-летняя жительница Британии Стефани Диксон скончалась от опухоли головного мозга после того, как медики диагностировали обычную мигрень. Девушка обращалась к специалистам 14 раз, пишет Ridus.ru.

Она жаловалась на головные боли и головокружение, которые преследовали ее на протяжении девяти месяцев. Но каждый раз слышала в ответ: «У вас мигрень на почве стресса». Ей выписывали медикаменты, которые не спасали британку от болей.

По словам друзей умершей, она чувствовала неладное. Но врачи на каждом приеме уверяли ее в обратном. Однажды Стефани, находясь в спортзале со своей подругой Лаурой Абердоу, предположила, что у нее опухоль головного мозга.

«Не говори так!» — ответила ей девушка. 

Когда состояние Стефани начало ухудшаться, она обратилась в Королевскую больницу в Эдинбурге, сдала анализы и вернулась домой. На следующий день Стефани умерла во сне. Мать обнаружила дочь мертвой в собственной постели, пишет газета Metro. 

Оказалось, что давление на череп вызывала доброкачественная опухоль. Как говорят близкие девушки, если бы врачи обнаружили опухоль во время ее последнего визита к врачу, Стефани можно было бы спасти в 98 случаев из ста. 

«Мы верили профессионалам, но никто не воспринимал жалобы Стеф всерьез», — вспоминает подруга умершей.

Стоит отметить, что британка скончалась еще в 2013 году, однако ее история стала известна после того, как Лаура Абердоу и другие друзья умершей организовали благотворительный фонд по сбору средств для людей с опухолями мозга. Активисты рассказывают о симптомах страшного заболевания и делают все возможное, чтобы облегчить жизнь тех, кому поставили этот диагноз.

Подобный случай неправильного диагностирования произошел и в Подмосковье. В больнице Ивантеевки умер 14-летний подросток после того, как ему поставили несколько неверных диагнозов. Сначала ребенка лечили от ларингита, затем от трахеита. В итоге мальчик скончался буквально на глазах собственной матери. 

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