Торопись и выиграй билеты на праздничную кинокомедию «Гуляй, Вася!»

Бедный Митя (Ефим Петрунин) влип по-полной: случайно сделал предложение девушке, а отец девушки, как будто только этого и ждал, - тут же назначил дату свадьбы. Все бы ничего, да только Митя… уже женат! Он возвращается в свой город, чтобы экстренно развестись, но у его бывшей (нынешней) жены совсем другие планы…Фиктивная невеста и её псевдо-брат вместо помощи только усложняют для Мити задачу…

Фильм стартует в кинотеатрах с 17 февраля 2017, а сейчас вы можете стать участником розыгрыша билетов на показ фильма в кинотеатре Coca Cola Plaza.

Для этого ответьте на веселые вопросы!

1. Вася из фильма – это ….? ”? ( Молодой человек, Не молодой человек, Жена);

2. Ася из фильма – это…? ( Девушка, Подруга, Знакомая);

3. Макс из фильма – это …? (Зять, Отец, Деверь, Сват, Брат, Парень);

Для участия в розыгрыше пришлите письмо с ответами по адресу igra@tespi.ee, указав в ТЕМЕ письма ключевое слово Вася. В письме укажите свое имя и номер телефона. Победители получат по 2 билета на один из сеансов (по выбору победителя) в кинотеатре Coca Cola Plaza с 17 февраля по 2 марта.