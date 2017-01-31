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В Сети появились шокирующие фото борющейся с раком российской певицы

Limon.ee
Limon.ee
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Борющаяся с запущенным раком певица Лама Сафонова (LAMA) показала фото, на котором запечатлен ее живот после операции. Снимок вызвал приступ дурноты у подписчиков артистки, которой предстоит "смертельно опасная химиотерапия".

По словам Сафоновой, тучи над ее головой сгущаются. Специалисты обнаружили метастазы в лимфоузлах. Ситуация критическая. Лама уже перенесла хирургическое вмешательство и пожаловалась на нечеловеческую боль. Хирург удалил у нее несколько органов. А теперь певице предстоит пережить химиотерапию, хотя у нее непереносимость медикаментов.

Исполнительница опубликовала в Instagram фото своего израненного живота и рассказала об ужасающей ситуации, в которой оказалась.

"Если бы я сейчас не фоткала то что происходит – меня ругали бы "а где реально увидеть то о чем пишешь?". Когда же по возможности снимаю, ругают: "А зачем фоткаешь, радуешь врагов"?.. Ох, ребята, не до мнений, всего показать не могу – не до того, но итак наступаю сама себе на горло, и частично веду хронику, раз решила не в одиночку справляться со страшной бедой. Сегодня наступил 19 день после тяжелой операции... Наконец спал отек на животе – и низ живота стал похож на живот, а не на отечную массу", – сообщила Лама, продемонстрировавшая свое тело с заживающими ранами.

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