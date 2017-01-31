Унижение или инструкция? Охранник выгнал из туалета мужчину с диареей

«Скажите, имеет ли охранник право просить, чтобы посетитель магазина незамедлительно покинул помещение общественного туалета?» - такой вопрос возник у одной читательницы латвийского портала TVNET. В такой унизительной ситуации оказался ее отец, страдающий от диареи. Руководство торгового центра пояснило, что охранник действовал по инструкции. Проводя обход, ему необходимо обращать внимание на посторонние предметы. В их числе оказался пакет, расположенный на полу кабины туалета.

Читательница TVNET пишет: «Есть ли у охранника право, бить по двери кабины туалета, с требованием скорее справлять свою естественную нужду?

21 января мы пошли в торговый центр Kurzeme. Мой отец жаловался на боли в животе и пошел на второй этаж в общественный мужской туалет. Пока я его ждала, заметила, как в помещение туалета быстро вбежал охранник.

Я лично слышала, как представитель охраны сильно стучал по двери кабины, и кричал на отца, чтобы тот скорее выходил.

Оказавшись в такой унизительной ситуации, отцу пришлось покинуть туалет, не успев даже вытереться. Стоит добавить, что у него была диарея. Такое возможно только в Латвии, так как в Европейских странах даже в общественных туалетах соблюдают права человека, и никто не станет тебя выгонять с горшка.

Более того, этот случае не единичный. В такой ситуации оказывались и некоторые мои знакомые.

Может, администрации магазина стоит повесить на дверь правила, в которых будет указано, сколько точно времени дается человеку, чтобы покакать, вытереть зад и сколько туалетной бумаги можно использовать!»

В свою очередь, представители администрации торгового центра «Kurzeme», ознакомившись с мнением читательницы, прокомментировала ситуацию следующим образом: «Мы благодарим посетителей, что поделились своим опытом. Контакт с клиентами поможет нам улучшить сервис, ведь мы хотим предоставлять клиентам максимальный комфорт.

Представитель охраной компании действовал в соответствии и инструкцией. Проводя обход, ему необходимо обращать внимание на посторонние предметы. В их числе оказался пакет, расположенный на полу кабины туалета. Во время повторного обхода, кабина все еще была закрыта, поэтому охранник должен был убедиться, что с человеком, находящимся внутри, все в порядке, а пакет не угрожает безопасности других посетителей магазина».