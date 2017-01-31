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Жена нашла в спальне трусики незнакомки. Ее рассказ об этом рассмешил Facebook!

Limon.ee
Limon.ee
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Героиню нашего сегодняшнего рассказа зовут Коринна. Она живет в Германии и уже много лет замужем. Ее жизнь не отличалась от жизни большинства женщин, но недавно с ней случился неприятный инцидент.

Однажды Коринна, придя пораньше с работы домой, решила сделать уборку в спальне. Неожиданно она наткнулась на женские трусы, которые ей не принадлежали. Вот так нежданно-негаданно выяснилось, что супруг ей изменяет, пишет Ofigenno.com.

Впрочем, женщина не подала виду, что расстроилась. Вместо того, чтобы немедленно звонить мужу и выяснять отношения, Коринна решила поступить хитрее. Она сфотографировала трусы и выложила снимок на своей страничке в Фейсбуке, сопроводив его ехидным текстом.

«Привет, Незнакомка!

До сих пор твое существование тщательно скрывалось, а твое имя всё еще остается загадкой. Но сегодня ты себя рассекретила, придя ко мне домой и забыв здесь свои трусики.

Надеюсь, тебе понравилась обстановка у меня в спальне. Я хотела бы сделать в ней ремонт, поэтому интересно было бы с тобой поговорить лично и услышать несколько советов по дизайну. Заодно и трусики свои заберешь!

Ты же помнишь, где я живу?»

О том, что после ждало незадачливого мужа, история умалчивает. Даже если ему и удалось избежать скандала, приятного в этом мало. Ведь теперь все знакомые будут знать о его проступке...

Да уж, у Коринны оказалась железная выдержка! А как ты думаешь, правильно ли она поступила в этой ситуации или же не стоило выносить сор из избы? Напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу.

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