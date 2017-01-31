Внимание, розыгрыш! «Жил-был волк!..» Актеры из Москвы подарят сказку маленьким таллиннцам

Актеры московского Русского театра «Терем» поддались очарованию этого мультфильма, но не стали создавать его точную копию.

Представляемый ими спектакль-мюзикл «Жил-был волк!..» обязательно понравится взрослым и их любознательным детям. Зрители встретят знакомых героев и подружатся с новыми, закружатся в вихре танца и песен, станут свидетелями и участниками мудрой истории о настоящей дружбе, взаимовыручке и взаимопомощи.

Приходите всей семьей и получите море положительных эмоций и заряд праздничного настроения!

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