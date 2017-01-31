Фото: Елена Ваенга засветилась на улочках старого Таллинна

В эстонской столице российская певица успела не только выступить для своих поклонников, но и вдоволь нагуляться. Певица вместе с маленьким сыном, которого она взяла в Таллинн с собой, посетила увлекательную экскурсию по улочкам Старого города, оценила местную кухню и даже успела слепить снеговика. Всеми своими приключениями в Таллинне Елена Ваенга делилась в своем Instagram. А напоследок Ваенга опубликовала свой портрет, сделанный в одном из закоулков старого Таллинна.