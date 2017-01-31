Фото: Кончаловский показал дочь изумительной красоты

На ярком семейном снимке дочь Кончаловского и его бывшей возлюбленной Любови Толкалиной позирует в красивом ретро-платье. По словам Егора, памятный кадр был сделан, когда Марии исполнилось пять лет.

В бусах, с веером и в боа она выглядит настоящей светской дамой, с младых ногтей посещающей лучшие салоны столицы.

"Мне всегда казалось, что моя дочь не любит ни наряжаться, ни фотографироваться, но увидев это фото, где ей 5 лет, я засомневался так ли хорошо я ее знаю?!" – умиляется любящий отец. "Красавица ", "Будущая актриса", – пришли в восхищение подписчики режиссера.

Сейчас Марии 15, и она всерьез увлеклась живописью, хотя еще в 2014 году собиралась продолжить дело мамы и папы. "Я хочу пойти по стопам своих родителей, я не отступница. Буду либо актрисой, как мама, либо режиссером, как мой папа", – поделилась планами с журналистами школьница.