Финалистка эстонской «Битвы экстрасенсов» Елена Канда: февраль станет судьбоносным для многих из нас!

Первые две недели февраля у многих людей будет проявляться излишняя амбициозность и напористость. «Но не желательно проявлять эти качества ежедневно и все разом, так как будут встречаться и неподходящие для таких проявлений дни, –предостерегает экстрасенс. – Постарайтесь сдерживать эти позывы, направляя их в нужное русло, выбирая правильные дни».

1-е февраля хороший день для больших покупок, 3-е, 5-е февраля – благоприятные дни для вложения в недвижимость и ремонт, 4-го февраля желательно отказаться от каких-либо покупок вообще.

6-го и 7-го февраля повысится творческий потенциал людей и деловая активность. Будет легче урегулировать конфликты и спорные ситуации как в делах, так и в личных отношениях. «Все подписанные договоры будут иметь позитивный резонанс. Это хороший период, чтобы добиваться реализации новых идей», – говорит Елена Канда.

11-го февраля наступит полнолуние. В такой день человек склонен переоценивать свои возможности, становиться невнимательным и рассеянным. К не совсем адекватному поведению людей добавит своего влияния также и лунное затмение, которое состоится в этот же день. Два предшествующих затмению дня и два последующих дня – всегда непростой период. Многие люди могут проявлять агрессию, впадать в панику и нестабильное психическое состояние. В предшествующие затмению дни желательно очиститься от негативных состояний. Экстрасенс советует по возможности посетить баню.

С 8-го по 16-е февраля люди с настойчивым характером могут довольно легко подняться на новую ступень в карьерной лестнице. В этот период у многих людей могут произойти большие перемены в судьбе.

С 16-го по 18-е февраля у людей проявятся пассивность и пессимизм.

19-е февраля – сложный день с большой вероятностью конфликтов и болезней. Многих людей будет переполнять агрессия, ревность, а также будут высвобождаться животные инстинкты. Желательно не отправляться на мероприятия с большим скоплением людей.

26-го февраля произойдёт солнечное затмение и новолуние. В такой период человек испытывает постоянные сомнения в своих убеждениях, чувствует, что они расходятся с желаниями. Постарайтесь в этот день не принимать опрометчивых решений. Лучше попросите у всех прощения, так как это – прощёное воскресенье.

Также Елена Канда напоминает, что во время новолуния после 18:00 у всех нас есть шанс загадать желание, которое будет иметь все шансы сбыться.

«С 20-го по 26-е февраля – масленичная неделя. Это подготовка к Великому посту. Отправляйтесь на массовые гуляния, веселитесь, пойте, водите хоровод и наполняйтесь позитивом», – говорит Елена Канда.