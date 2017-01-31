Кети Топурия и рэпер Гуф скрывают романтические отношения

Свадьбу играли в 2013 году. Их дочь появилась на свет в США. Законный муж Кети и сейчас живет и работает в Америке, пишут Argumentiru.com.

Гуф - Алексей Долматов и Кети Топурия в России вместе не появляются нигде. Но Кети не пропускает ни одного выступления Гуфа на концертах в столице. В близком окружении артистов говорят, что именно Кети настояла на прохождении Гуфом реабилитации в наркологической клинике "Феникс" в Израиле.

Пару удалось сфотографировать информаторам издания "Лайф" в Таиланде на острове Самуи.