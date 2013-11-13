Вот почему в Европе не принято уступать место старшим! А ведь в этом есть смысл...

Конечно же, у нас есть много людей, которые до последнего предпочитают не замечать стоящую рядом старушку. Но об этом правиле этикета слышали все! Пишет Ofigenno.com.

Как оказалось, такое негласное правило действует далеко не во всех странах. Например, в Европе уступать месть старшим не принято. Более того, если ты это сделаешь, на тебя могут всерьез обидеться!

Дело в том, что большинство европейских бабушек и дедушек стараются вести спортивный образ жизни. Они ездят на велосипедах, бегают по утрам и посещают тренажерные залы, потому что хотят хорошо выглядеть и быть здоровыми.

Если же ты захочешь уступить им место в транспорте, они расценят это как намек, что очень плохо выглядят...

Поэтому в европейских странах все равны в общественном транспорте. А если кто-то действительно болен и не может стоять, он попросту попросит уступить место. Это не считается постыдным или унизительным.

Что ж, в каждой стране действуют свои традиции и обычаи. А чей менталитет тебе ближе? Напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу.