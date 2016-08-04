Если вы подавлены и не можете заставить себя встать с постели, прочтите это

Вы делаете все возможное, чтобы избавиться от этого чуждого чувства, которое надолго обосновалось в вас, пишет Soulpost.ru.

Когда вы просыпаетесь, то, прежде, чем открыть глаза, хотите снова вернуться в сон. Вы уже знаете, какой день вас ждет, основываясь на тяжелом чувстве в груди. Когда звон будильника прекращается, вы, перевернувшись на другую сторону, закрываете глаза. Депрессия делает все возможное, чтобы оставались вас в постели. Но, все-таки, собрав все силы, вы встаете, одеваетесь и выглядите презентабельно, но мертвы внутри.

В такие дни, когда вы чувствуете безнадежность, как будто лишены всего, когда вам больно от мысли прожить еще один день, когда вы хотите просто поспать, помните об этом:

Вы ‒ не вы в своем горе.

Вы ‒ не вы в своей депрессии.

Печаль не является отражением вас.

Это не недостаток характера.

Вы не должны быть самым счастливым человеком на свете.

Это нормально быть грустным.

Не позволяйте, чтобы печаль истребила вас.

Все, что вам нужно сделать, это пройти этот день.

Он не должен быть хорошим, просто пройдите через него,

прожив последующие 24 часа.

Старайтесь, как можете, в школе или на работе.

И, возможно, завтра будет лучше.

Когда вы в депрессии и страдаете, держитесь за завтра. За те незаметные проблески блаженства и счастья, даже на короткое время. Но, если вы запомните их, эти моменты счастья вернутся.

Ваше угнетенное состояние – это просто состояние. Оно проходит. Вы, наверняка, пройдете через это. Мы пройдем через это, потому что я с вами, и вы не одиноки.

Повторяйте себе, что «вы не одиноки», даже в те моменты, когда ощущаете, что остались одни.

Все, о чем я прошу вас, не сдаваться! Держитесь завтра и на следующий день. Потому что есть более важные вещи, чем депрессия, и вы должны верить в это. Вы должны доверять мне.

Вы сильнее, чем предполагаете. Вы красивее, чем думаете. И вы пройдете через этот день, вы просто должны это сделать — встать, улыбнуться и убрать весь негатив из сегодняшнего дня.