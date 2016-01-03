Как перестать заниматься сексом и начать заниматься любовью?

Пребывая в серьезных отношениях, пары часто жалуются на то, что «искра» страсти угасла, в результате чего остался обычный функциональный секс. Ощущать безумное влечение, как в первый день свидания, невозможно, ведь вы не можете познакомиться дважды. Тем не менее, вам под силу ощущать вожделение и нежность по отношению друг к другу, если вы найдете определение вашей страсти – занимаетесь ли вы сексом или любовью? Пишет Soulpost.ru.

Пересмотрите отношение

Первый шаг к более страстному сексу ‒ пересмотреть свое отношение к нему. Помните того мужчину / женщину, в которую / которого вы влюбились в (или, по крайней мере, возжелали), когда впервые встретились? Угадайте, что? Скорее всего, он / она уже не тот человек.

На нас влияет окружающий мир, с помощью которого мы многое познаем и развиваемся. Постарайтесь разглядеть человека, которым стал ваш партнер. Помните, он будет меняться со временем, и вы не ответственны за него. Вы для него – терапевт, группа поддержки и лучший друг в одном лице. Предоставляя друг другу пространство, чтобы жить, расти и обмениваться опытом, ваша совместная жизнь всегда будет наполнена новизной.

Секс и травинки

Многие пары делают ошибку, сравнивая свою сексуальную жизнь с интимной жизнью других. Это большая ошибка. Каждая пара, как отдельные травинки. Они выглядят одинаково, но, на самом деле, некоторые из них короче, толще, длиннее и т.д. И, чтобы перейти от занятий сексом до занятий любовью нужно перестать сравнивать.

Ваши друзья могут испытывать сексуальную близость каждый день, без сбоев, и не ощущать глубокой привязанности по отношению друг к другу. Возможно, это их устраивает. Ваше единственное беспокойство ‒ то, что происходит с вами.

Выговоритесь

Поговорите друг с другом, это важно! Связь играет ключевую роль в здоровых отношениях. Для того, чтобы перейти от механического секса до занятий любовью, вы должны разговаривать друг с другом. Не спешите выключать свет и прыгать вместе под одеяло. Спросите, чувствует ли ваш партнер, что он занимается с вами любовью или нет.

Время ‒ это все

Хорошие вещи занимают время. Будьте терпеливы с партнером и прогрессом ваших сексуальных отношений. Помните, у полового влечения есть приливы и отливы. Почти каждый испытывает упадок полового влечения. Это нормально. Если у вас и вашего партнера не совпадают желания, найти другие способы быть близкими. И не забывайте говорить друг с другом!