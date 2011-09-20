Неизвестный сообщил полиции о похищении Софии Ротару

Инцидент произошел ночью в центре Москвы. Некий мужчина позвонил в полицию и сообщил, что держит в заложниках Софию Ротару в своей квартире на Садовой улице. Злоумышленник рассказал, что легендарная исполнительница находится у него дома взаперти, и, со слов мужчины, он готов расправиться с артисткой. "В руках у меня страпон, я намерен ее убить", – цитирует неизвестного злоумышленника передают Dni.ru со ссылкой на Life.

Правоохранительные органы немедленно отреагировали на сообщение о происшествии. На место прибыл наряд полиции, однако обнаружить мужчину не удалось. В настоящее время в Москве ведется розыск злоумышленника.