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Неизвестный сообщил полиции о похищении Софии Ротару

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Житель Москвы заявил о похищении Софии Ротару. Полиция немедленно отреагировала на вопиющее происшествие.

Инцидент произошел ночью в центре Москвы. Некий мужчина позвонил в полицию и сообщил, что держит в заложниках Софию Ротару в своей квартире на Садовой улице. Злоумышленник рассказал, что легендарная исполнительница находится у него дома взаперти, и, со слов мужчины, он готов расправиться с артисткой. "В руках у меня страпон, я намерен ее убить", – цитирует неизвестного злоумышленника передают Dni.ru со ссылкой на Life.

Правоохранительные органы немедленно отреагировали на сообщение о происшествии. На место прибыл наряд полиции, однако обнаружить мужчину не удалось. В настоящее время в Москве ведется розыск злоумышленника.

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