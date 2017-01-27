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Кто же он, этот симпатяга? Новое лицо ИД-карты признался, что моделью становиться не планирует!

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Напомним, что организованный Департаментом полиции и погранохраны фотоконкурс на новое рекламное лицо ИД-карты выиграл 27-летний житель Эстонии Микк Киркал. Ах, какой симпатяга – вздохнули девушки, увидя голубоглазого блондина – новое лицо ИД-карты.

На днях Микк Крикал стал гостем утреней программы на Raadio2, передает Menu. Молодой человек признался, что победа в фотоконкурсе для него, конечно же, приятна, но никаких кардинальных перемен в жизни не принесет.

Микк Киркас признался, что отправил снимок на конкурс так, ради сиюминутного кокетства, и вообще, это чистая случайность, что объявление попалось ему на глаза.

«Я долго не раздумывал, что может последовать, если я вдруг выиграю этот конкурс. Я просто отправил фотографию и все, а потом даже забыл об этом», – признался молодой человек.

Микк говорит, что уже потом увидел в СМИ, что, оказывается, из всех кандидатов у него оказалось самое гармоничное лицо. Этот приятный комментарий сразу бросился в глаза и запечатлился в памяти. «Но, конечно же, я не начну делать себе карьеру модели!» – говорит новое лицо ИД-карты, а потом добавляет, что если к нему поступят предложения об участии в каких то интересных проектах, они все же будут рассмотрены.

Микк Киркас родом из Южной Эстонии, где он живет и работает. Свободное время победитель конкурса любит проводить в кругу друзей и семьи, также важное место в его жизни занимают спорт и музыка. Каждую неделю Микк находит время для пробежки и игры на гитаре.

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