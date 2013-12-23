Популярный тезис: «Сейчас если всех слушать, то вообще ничего есть нельзя!». Спорить сложно, но все-таки есть некоторые особо эффективные убийцы наших сердец, сосудов, печени, желудка и почек!
Итак, вот самые опасные продукты, которые лучше вообще никогда не покупать.
1. Масло жирностью ниже 82,5%.
Потому что его с такой жирностью - ниже 82,5% - просто не бывает. В принципе. Если вы видите такое «масло», то это просто транс-жиры. Которые провоцируют депрессию, увеличивают риски развития проблем с сердцем, становятся причиной высокого давления, проблем с холестерином и т.д.
К этой же категории - продуктов, которые почти полностью состоят из транс-жиров - можно отнести:
- кетчуп;
- майонез;
- маргарин;
- рафинированное растительное масло;
- чипсы;
- снеки.
2. Все «инженерные» продукты.
Это продукты, которых в природе просто не бывает. Их, конечно, есть нельзя вообще. Вот несколько наиболее вопиющих примеров:
- Крабовые палочки;
- Арахис. Дешевый земляной орех, который из-за массовой ГМОфикации сегодня не едят даже насекомые;
- Консервированный зеленый горошек;
- Консервированная кукуруза;
- Кукурузные хлопья и палочки. Содержат цикломат - опасный заменитель традиционного сахара;
3. Конфеты.
Возьмите обычный современный «Барбарис», например. Его делают из настолько сильной химической эссенции, что слегка намоченная конфетка, если оставить ее на скатерти, прожжет со временем и ткань, и лак вашего деревянного стола. Представьте, что происходит с желудком.
Даже в самых хороших современных конфетах обычно слишком много разных заменителей сахара и загустителей, которые чрезвычайно опасны даже для взрослого желудка. Не говоря уже про детский.
4. Все продукты «быстрого приготовления».
Это вообще самая настоящая смерть. И лапша быстрого приготовления, и «картофельное» пюре, и кубики «быстросупа», и растворимые соки вроде «Юппи». Не думаем, что на их счет надо что-то пояснять. Просто лишний раз напоминаем.
5. Сырокопченые и сыровяленые колбасы.
Как раньше, традиционным способом, не коптит промышленыне продукты уже никто. Вместо этого используют так называемый «жидкий дым» - или формальдегид. Последствия его употребления могут быть абсолютно ужасным. Скажем лишь, что это один из самых популярных в мире канцерогенов - т.е. веществ, провоцирующих рак.
6. Молочные продукты долгого срока хранения.
Тут правило простое: не покупайте ЛЮБЫЕ молочные продукты, срок хранения которых превышает две недели.
7. Малосольная селедка в пластиковых упаковках.
Настоящая селедка хранится только в масле. Если вместо масла в коробке с ней «уксус» или какое-то непонятное «вино», - не покупайте ее.
8. Фрукты и овощи не в сезон.
Все адепты здорового питания знают: чтобы от овощей и фруктов была польза, они должны быть «местными» и «сезонными». Используйте это правило и вы.
9. Соки в пакетах.
Просто запомните: натуральных соков в пакетах не бывает. Точка!
Любой «100%-натуральный» сок в картонной или пластиковой коробке - это продукт, сделанный из порошка. На стадии превращения его «обратно в сок» в него добавляют невообразимое количество сахара и самых разных «стабилизаторов». На вкус - похоже, но организм не обманешь!