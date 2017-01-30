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Мэрилин Керро рассказала, что нас ждет после смерти и как почувствовать ее приближение

Limon.ee
Limon.ee
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Страшно! Но и страшно интересно тоже. Хотя размышлять на тему смерти жутковато, наверняка, каждый из нас не единожды задавался вопросом: что ждет нас после смерти? Эстонская ведьма Мэрилин Керро поделилась своими размышлениями на эту тему.

Незадолго до своей смерти человек начинает получать знаки и сигналы приближения неминуемой кончины. Например, человек слышит и видит вещи, которые другие просто не замечают.

«Эти знаки невозможно научиться распознавать заранее, ведь они начинают поступать перед смертью. Но человек, который их видит, если задумывается, начинает понимать. Я советую также следить за поведением домашних животных. У них развита интуиция и другие чувства, настолько, что они могут стать индикаторами приближающейся смерти. Они ни с того ни с сего могут стать беспокойными, стараться быть как можно ближе к человеку, или же наоборот, известны случаи, когда собака могла уйти из дома, почуяв приближающуюся смерть хозяина. Знаков на самом деле очень много! Сама я слежу и за птицами. Для меня лучший и самый точный барометр – черный ворон», – размышляет Мэрилин Керро на своей страничке в социальной сети.

«Да, физическое тело человека умирает, но после этого его энергия остается еще на какое-то время. Лишь потом, когда приходит время уйти навсегда, она попадает в другое измерение. Я всегда вижу, как происходит это движение, и кем эти души были в недавней жизни. После смерти нет слез, радости или грусти... Есть лишь любовь и блаженство! Нет больше никаких чувств. Душа переходит на новый высший энергетический уровень, откуда перед ней открывается обзор предыдущей жизни: что было сделано, а что так и осталось незавершенным, где были допущены ошибки и что стоило бы изменить.

Важно знать, что в каждой жизни мы выполняем те роли, которые выбрали еще до рождения. Возможно даже, перед очередным перерождением душа сама выбирает себе новое тело, характер, родителей и главные события будущей жизни. А все потому, что дух хочет пережить все возможные чувства и накопить как можно больше разнообразных событий, чтобы потом вспоминать о них. А для этого необходим огромный диапазон человеческого опыта, как грустного, болезненного, так и счастливого», – добавляет Керро.

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